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Romantik Başak

, ile çekilen bu karesini paylaşıp eşi için ‘Hep böyle dağ gibi arkamda’ dedi

Romantik Başak
Kıvanç Tatlıtuğ ile kurduğu mutlu yuvayla imrendiren Başak Dizer'den romantik paylaşım geldi. Yılbaşını Galler'de kutlayan ikili, tatilde aşk tazeledi. Güzel stil danışmanı da eşinin kendisine sarıldığı bir anın fotoğrafını şu sözlerle paylaştı:


"Hep böyle dağ gibi durur önümde, yanımda ve arkamda... Kalbim avucunda atar ve minicik kalır elim, sımsıkı tuttuğunda... Çünkü tutarsa sımsıkı tutar, 'Sen' kaybolur o an, 'biz' doğar."
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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