Romantik Başak

Kıvanç Tatlıtuğ ile kurduğu mutlu yuvayla imrendiren BaşakDizer'den romantik paylaşım geldi. Yılbaşını Galler'de kutlayan ikili, tatilde aşk tazeledi. Güzel stil danışmanı da eşinin kendisine sarıldığı bir anın fotoğrafını şu sözlerle paylaştı:
"Hep böyle dağ gibidurur önümde, yanımda vearkamda... Kalbim avucunda atar ve minicik kalır elim, sımsıkı tuttuğunda... Çünkü tutarsa sımsıkı tutar, 'Sen' kayboluro an, 'biz' doğar."
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