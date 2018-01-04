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Şapka çıkarttılar

Şapka çıkarttılar
Yılbaşı tatilini uzatan oyuncu Burcu Kara ile yönetmen eşi Fırat Parlak, Avusturya'da keyifli anlar yaşıyor. Yakın dostlarının eşlik ettiği ünlü çift, önceki gün Salzburg'da buz hokeyi maçını izledi. Oyuncuların performansına hayran kalan Kara, "Hızlarına şapka çıkartılır" dedi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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