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Kural bozdular

Kural bozdular
Geçtiğimiz yaz birlikte olmaya başlayan Burcu Özberk ile Alperen Duymaz, aşka geldi. İlişkilerini 4 aydır gözlerden uzakta yaşayan genç oyuncular, önceki gün bu kuralı bozdu. İkiliden Özberk, Duymaz'la çekilen bu karesine "Aşk" notu düşüp kalp emojsi ekledi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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