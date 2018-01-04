Hyde Park jesti

Geçtiğimiz gün 36 yaşınagiren popçu Berkay'a eşiÖzlem Ada Şahin'den çoközel bir hediye geldi. Yeni yılöncesi kendisini Paris tatilinegötüren eşinin doğum günü içinhediye arayışına giren Şahin,ünlü şarkıcının hayranı olduğuKanadalı caz sanatçısı MichaelBuble'nin konserine 2 bilet aldı.
Eşinin jestine jestle karşılıkveren Özlem Hanım, bu yazLondra'daki Hyde Park'taSummer Time Festivalkapsamında gerçekleşecekkonserin biletleri için kişi başı500 İngiliz sterlini (yaklaşık 2bin 5 bin TL) ödedi. Özlem AdaŞahin, konaklamak için de lüksbir otelden yeri şimdiden ayırttı.
Berkay, Kanadalı cazcı Michael Buble'nin sıkı bir hayranı.
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