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jesti

, ’a yaş günü hediyesi olarak Temmuz’da Londra’daki ’ta düzenlenecek festival için 5 bin TL’lik bilet aldı

Hyde Park jesti
Geçtiğimiz gün 36 yaşına giren popçu Berkay'a eşi Özlem Ada Şahin'den çok özel bir hediye geldi. Yeni yıl öncesi kendisini Paris tatiline götüren eşinin doğum günü için hediye arayışına giren Şahin, ünlü şarkıcının hayranı olduğu Kanadalı caz sanatçısı Michael Buble'nin konserine 2 bilet aldı.


Eşinin jestine jestle karşılık veren Özlem Hanım, bu yaz Londra'daki Hyde Park'ta Summer Time Festival kapsamında gerçekleşecek konserin biletleri için kişi başı 500 İngiliz sterlini (yaklaşık 2 bin 5 bin TL) ödedi. Özlem Ada Şahin, konaklamak için de lüks bir otelden yeri şimdiden ayırttı.


, Kanadalı cazcı Michael Buble'nin sıkı bir hayranı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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