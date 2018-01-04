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mutluluğu

Doğum günü mutluluğu
Önceki gün 39 yaşına giren Çağla Şıkel'e oğulları sürprizi yaptı. Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'dan olan oğulları Kuzey ve Uzay'ın sürpriziyle mutluluktan havalara uçtu. Ünlü sunucu, çocukları ve sevimli köpekleri Tarçın'la bu anı fotoğraflayıp takipçileriyle paylaştı. Çağla Şıkel'e hayranlarından "Mutluluğunuz daim olsun" mesajları yağdı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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