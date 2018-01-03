Nefes terapisti Serdar Oral ile tanıştıktan sonra oyunculuğa veda eden ve Köyceğiz'deki bir çiftlikte münzevi bir hayat süren Özgü Namal, iki çocuğuyla birlikte ilk kez görüntülendi.
Nefes terapisti Serdar Oral ile tanıştıktan sonra oyunculuğa veda eden ve Köyceğiz'deki bir çiftlikte münzevi bir hayat süren Özgü Namal, iki çocuğuyla birlikte ilk kez görüntülendi.
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