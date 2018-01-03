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ilk kez görüntülendi

Nefes terapisti Serdar Oral ile tanıştıktan sonra oyunculuğa veda eden ve Köyceğiz'deki bir çiftlikte münzevi bir hayat süren , iki çocuğuyla birlikte ilk kez görüntülendi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 08:20
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