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’ın yıldızı ile yaşadıklarını yazacak

'ta forma giyen ile olaylı bir boşanma süreci geçiren , yaşadıklarını kaleme almaya hazırlanıyor.



forması giyen milli futbolcu 'le olaylı bir boşanma süreci geçiren , yaşadıklarını yazacak. 28 yaşındaki ünlü, tüm bu olayların perde arkasını kitabında anlatacak. Bugünlerde sunuculuk yapan Asena Atalay, kitabında hayatına dokunmuş ve yer edinmiş kişilere de yer verecek.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 12:57
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