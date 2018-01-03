Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Caner Erkin'le olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarını yazacak. 28 yaşındaki ünlü, tüm bu olayların perde arkasını kitabında anlatacak. Bugünlerde sunuculuk yapan Asena Atalay, kitabında hayatına dokunmuş ve yer edinmiş kişilere de yer verecek.
Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak
Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarını kaleme almaya hazırlanıyor.
Etiketler: Caner Erkin , Asena Atalay , Beşiktaş
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