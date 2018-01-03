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Hayaletine koştular!

Hayaletine koştular!
2011'de 27 yaşındayken vefat eden Amy Winehouse'un babası Mitch, "Sık sık kızımın hayaletini görüyorum. Amy gelip yatağında oturuyor" dedi. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayranları, onu görmek için babasının evine akın etti!
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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