Bununla kalmayan Prens Harry, first class ya da business class'ta uçmak yerine ekonomi sınıfını tercih etti. Nişanlısıyla tuvaletin yanındaki koltuklarda oturan çiftin yanında 3 de koruma vardı. Tanınmamak için şapka da takan Prens Harry'nin görkemli hayatına rağmen yaklaşık 500 liralık bilet alıp seyahat etmesi "Hem servetlik, hem ekonomik Prens" dedirtti...
Ekonomik Prens
İngiltere Prensi Harry, önceki gün nişanlısı Meghan Markle ile Fransa’ya giderken ekonomi sınıfında uçtu
Bununla kalmayan Prens Harry, first class ya da business class'ta uçmak yerine ekonomi sınıfını tercih etti. Nişanlısıyla tuvaletin yanındaki koltuklarda oturan çiftin yanında 3 de koruma vardı. Tanınmamak için şapka da takan Prens Harry'nin görkemli hayatına rağmen yaklaşık 500 liralık bilet alıp seyahat etmesi "Hem servetlik, hem ekonomik Prens" dedirtti...
Etiketler: Prens Harry , Meghan Markle , Kraliyet Ailesi , LONDRA , Fransa
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
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