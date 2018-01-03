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Ekonomik Prens

İngiltere Prensi Harry, önceki gün nişanlısı ile ’ya giderken ekonomi sınıfında uçtu

Ekonomik Prens
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin şimdilerde Meghan Markle aşkıyla gözde olan ismi Prens Harry, tüm dünyayı şoke etti... Diğer Kraliyet Ailesi fertlerinin aksine her zaman daha mütevazı bulunan Prens Harry, kısa bir tatil için nişanlısıyla Londra'dan Fransa'nın gözde tatil adresi Nice kentine uçtu. Ancak 33 yaşındaki Prens, ulaşım için özel jeti yerine tarifeli uçağı tercih etti.


Bununla kalmayan Prens Harry, first class ya da business class'ta uçmak yerine ekonomi sınıfını tercih etti. Nişanlısıyla tuvaletin yanındaki koltuklarda oturan çiftin yanında 3 de koruma vardı. Tanınmamak için şapka da takan 'nin görkemli hayatına rağmen yaklaşık 500 liralık bilet alıp seyahat etmesi "Hem servetlik, hem ekonomik Prens" dedirtti...
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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