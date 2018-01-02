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  1. Güzel kutlama

Şatoda eğlence

Şatoda eğlence
Dünyaca ünlü marka Faber Castell'in veliahtıyla evlenip 'kontes' unvanını alan Melissa von Faber- Castell, yeni yılı ailesiyle karşıladı. Sosyetik güzel, oğlu Leonard Alexander ve kızı Carla Victoria ile de şatosunda oyunlar oynadı.
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