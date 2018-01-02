Pijama Terlik Televizyon (PTT) ünlüleri

Bu sene birçok ünlü isim yeni yılı evinde karşıladı. Bu ünlüler arasında Şahan ile eşi Selin Gökbakar da vardı. Oğulları Deniz Efe ve kızları Ela ile Beykoz'daki Çubuklu Vadi Konakları'nda yaşayan çift, hem komşuları hem de en yakın dostları olan EnginAltan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ı ağırladı.
Gökbakar ile Düzyatan çift, bu anları da fotoğraf çekip ölümsüzleştirdi. Ünlü komedyenin eşiyle çektiği bir karedekiilginç detay ise gözden kaçmadı. Gökbakar'ın yüzünü basından gizlediği ilk çocuğu DenizEfe'nin portresinikoluna dövme yaptırdığı ortaya çıktı.
Gökbakar ve Düzyatan çifti, yeni yılı bir arada karşılamayı tercih etti.
EVDE NOSTALJİK GECE
Yılbaşını evde geçirenlerin vazgeçilmez eğlencesi 'tombala' oldu. Yeni yılı Kuzey ve Uzay'la kutlayan Şıkel, yılbaşı akşamı çocuklarıyla tombala oynadı. Yılbaşı ağacının önünde oğulları ve köpeği Tarçın'la poz veren ünlü manken, yüzleri gülümsetti.
İkinci kez annebaba olmak için gün sayan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı da yılbaşı gecesi tombala oynayıp nostaljik saatler yaşadı. Eşi ve kızları Nil ile kayınpederinin evine giden 6 aylık hamile Terim, kostümüyle de 'Noel anne' gibiydi…
Yasemin Özilhan'ın yılbaşı eğlencesi de tombala oldu. Sosyetik güzel, eşi İzzet Özilhan'la evinde Pınar-İlhan Sabancı çiftini ağırladı. Sevdikleriyle neşeli anlar geçiren Özilhan, yılbaşı ağacının önünde de böyle poz verdi.
Yeni yıla evde tombala oynayarak giren bir diğer çift de Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'di…
2017'ye damgasını vuran Aleyna Tilki, yılbaşı gecesini ailesiyle geçirdi. Annesi Havva Hanım'la tombala oynayan Tilki, yaşının hakkını verdi.
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