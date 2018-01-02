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Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Beş yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay bitirdikten sonra aynı evde yaşamaya devam eden oyuncu çift Yeliz Şar ile Tolga Güleç, 2018'e de birlikte girdi. Beraber İngiltere'ye giden eski eşler, instagram'daki paylaşımlarıyla da "Bu nasıl ayrılık?" dedirtti.


Boşandıktan sonra verdiği bir röportajında ayrıldıkları için annesinin üzüldüğünü söyleyen , eski eşiyle çektiği bu kareye "İki sincap" notunu düştü. İkili, Londra'daki bir gece kulübünde de sabaha kadar eğlenip akılları karıştırdı...
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