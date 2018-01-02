Ayrılsak da beraberiz

Beş yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay bitirdikten sonra aynı evdeyaşamaya devam eden oyuncu çift Yeliz Şar ile Tolga Güleç, 2018'e de birlikte girdi. Beraber İngiltere'ye giden eski eşler, instagram'daki paylaşımlarıyla da "Bu nasıl ayrılık?" dedirtti.
Boşandıktan sonra verdiği bir röportajında ayrıldıkları için annesinin üzüldüğünü söyleyen Yeliz Şar, eski eşiyle çektiği bu kareye "İki sincap" notunu düştü. İkili, Londra'daki birgece kulübünde de sabaha kadar eğlenip akılları karıştırdı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.