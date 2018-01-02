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Aslı'mat'!

Çalkantılı hayatı yüzünden babası tarafından Londra’ya yollanan ’a ikinci veto geldi! , 24 yaşındaki kızına bu kez de her saniye fotoğraf paylaştığı instagram’ını kapattırdı!

Aslımat!
Yılbaşı tatili için büyük ilgi gören ve otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı Uludağ'da Aslışah Alkoçlar da vardı. ı annesi Gülşah Hanım ve babası Ender Bey'le karşılayan sosyetik güzel, bol bol kayak yaptı. Geçtiğimiz yıl magazin gündemine damga vuran ve bu nedenle babası tarafından Londra'ya gönderilen , yine de uslu durmamıştı. İngiltere'ye gittikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen 24 yaşındaki sosyetiğe babasından ikinci bir emir geldi. , kızını magazin manşetlerinde görmekten rahatsız olunca Aslışah'a son derece aktif bir şekilde kullandığı ve adeta bağımlısı olduğu instagram hesabını kapattırdı.


Alkoçlar Ailesi, yeni yılın ilk dakikalarında nar kırarak herkes için bereketli bir yıl olmasını diledi.

HESABINI KİLİTLEDİ
Sosyal paylaşım sitesi instagram'ı son derece aktif bir şekilde kullanan Aslışah Alkoçlar, herkese açık olan profilini gizledi. Sosyetik güzel, yeni bir hesap açtı.
Yeni hesabında sadece ailesi ve arkadaşlarının olacağı Aslışah Alkoçlar için "Her saniye fotoğraf paylaşan Aslışah'ı babası mat etti" yorumları yapıldı.
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