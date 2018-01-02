Aslı'mat'!

Çalkantılı hayatı yüzünden babası tarafından Londra’ya yollanan Aslışah Alkoçlar’a ikinci veto geldi! Ender Alkoçlar, 24 yaşındaki kızına bu kez de her saniye fotoğraf paylaştığı instagram’ını kapattırdı!
Yılbaşı tatili için büyük ilgi gören ve otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı Uludağ'daAslışah Alkoçlar da vardı. Yeni yılı annesi Gülşah Hanım ve babası EnderBey'le karşılayan sosyetik güzel, bol bol kayak yaptı. Geçtiğimiz yıl magazin gündemine damga vuran ve bu nedenle babası tarafından Londra'yagönderilen Aslışah Alkoçlar, yine de uslu durmamıştı. İngiltere'ye gittikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen 24 yaşındaki sosyetiğe babasından ikinci bir emir geldi. Ender Alkoçlar, kızını magazinmanşetlerinde görmekten rahatsız olunca Aslışah'a son derece aktif bir şekilde kullandığı ve adeta bağımlısı olduğu instagram hesabını kapattırdı.
Alkoçlar Ailesi, yeni yılın ilk dakikalarında nar kırarak herkes için bereketli bir yıl olmasını diledi.
HESABINI KİLİTLEDİ Sosyal paylaşım sitesi instagram'ı son derece aktif bir şekilde kullanan Aslışah Alkoçlar, herkese açık olan profilini gizledi. Sosyetik güzel, yeni bir hesap açtı. Yeni hesabında sadece ailesi ve arkadaşlarının olacağı Aslışah Alkoçlar için "Her saniye fotoğraf paylaşan Aslışah'ı babası mat etti" yorumları yapıldı.
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