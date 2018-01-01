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Zeynep buz kesti

Zeynep buz kesti
Yılın büyük kısmını Bodrum'da geçiren Zeynep Beşerler, yılbaşında buz kesti! Güzel oyuncu, önceki gün eşi Emir İçgören ve minik oğlu Kerem'le İsviçre'nin yolunu tutup Alpler'de kayak yaptı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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