 ;
Yol Durumu
  1. Yıldızlar Aspen’e akın etti
  2. Sharapova ’dan tatlı destek

Yılbaşında plaj keyfi

Avustralyalı , ın ilk gününde şarkıcı eşi ve kızlarıyla sahilde eğlenceli anlar yaşadı

Yılbaşında plaj keyfi
Dünyaca ünlü aktris Nicole Kidman, ı şarkıcı eşi ve kızlarıyla Avustralya'da karşıladı. Ünlü çift, yılbaşı kutlamasının ertesinde Sidney'deki Palm Beach'te görüntülendi. Kidman ile Urban, sahilde oturup sörf dersi alan kızları Sunday ve Faith'i büyük bir merakla izledi...
Etiketler: , ,
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar