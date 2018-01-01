 ;
Yol Durumu
  1. Paparazzi duvarı ördü!
  2. Rihanna’ya ses uyarısı

Hayek’in sırrı inekte saklı

Hayek’in sırrı inekte saklı
Ünlü yıldız Salma Hayek, 51 yaşında ve 1 çocuk annesi olmasına rağmen nasıl genç kaldığını açıkladı: "Bir miktar inek kemiğini alıp saatlerce pişiriyorsunuz. Sonra da içine bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip günde bir fincan içiyorsunuz."
Etiketler:
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar