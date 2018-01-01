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27 dilde mesaj

27 dilde mesaj
ATV'nin sevilen dizisi "Aşk ve Mavi"nin başrol oyuncusu Emrah'tan dünya çapındaki hayranlarına özel mesaj var. Sosyal medyada 27 farklı dilde yeni yıl mesajı yayınlayan sanatçı, 2018 yılının sağlık, mutluluk, huzur, barış getirmesini diledi. 'ın mesajı hayranlarını sevindirdi.
Etiketler:
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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