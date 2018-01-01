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1 ocak u

’dan Takvim okurlarına ın ilk sabahı için öneri

1 ocak detoksu
Detoks, vücudun ihtiyacı olmayan maddelerin vücuttan atılmasıdır. Vücudumuzun belirli aralıklarla dinlenmeye ve temizlenmeye ihtiyacı olur.
Yılbaşı gecesi alınan fazla kaloriyi vücuttan atmak için özellikle bugün beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. 2018'in ilk gününde uygulayacağınız ile yeni bir yıla daha zinde başlayabilirsiniz.


MALZEMELER:
1 avuç maydanoz yaprağı (saplarıyla birlikte)
2 dilim yeşil limon
1 dilim pembe greyfurt

HAZIRLANIŞI:
Tüm malzemeleri 1 litre suyun içine ekleyin ve yarım saat kadar bekletin. Yaptığınız detoks suyunu gün içinde 2 buçuk litre kadar tüketin.
Ayrıca günün geri kalan kısmında da mutlaka 2 fincan yeşil çay için.
Not: Yeşil çayı demlerken çubuk tarçın koyun ki kan şekeriniz dengelensin. Tatlı krizi yaşamayın.
Sebze çorbası ve bol yeşillikli salata tüketin.
Et ve karbonhidrat ürünleri tüketmemeye özen gösterin.
ı daha hafif ve sağlıklı karşılayın.
Hepimiz için sağlık ve huzur dolu bir yıl olsun… Herkese iyi seneler...
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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