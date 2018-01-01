1 ocak detoksu

Yılbaşı gecesi alınan fazla kaloriyi vücuttan atmak için özellikle bugün beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. 2018'in ilk gününde uygulayacağınız detoks ile yeni bir yıla daha zinde başlayabilirsiniz.
MALZEMELER:
1 avuç maydanoz yaprağı (saplarıyla birlikte)
2 dilim yeşil limon
1 dilim pembe greyfurt
HAZIRLANIŞI:
Tüm malzemeleri 1 litre suyun içine ekleyin ve yarım saat kadar bekletin. Yaptığınız detoks suyunu gün içinde 2 buçuk litre kadar tüketin.
Ayrıca günün geri kalan kısmında da mutlaka 2 fincan yeşil çay için.
Not: Yeşil çayı demlerken çubuk tarçın koyun ki kan şekeriniz dengelensin. Tatlı krizi yaşamayın.
Sebze çorbası ve bol yeşillikli salata tüketin.
Et ve karbonhidrat ürünleri tüketmemeye özen gösterin.
Yeni yılı daha hafif ve sağlıklı karşılayın.
Hepimiz için sağlık ve huzur dolu bir yıl olsun… Herkese iyi seneler...
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