Soğuk vız geldi

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Oyuncu Burcu Kara da pek çok ünlü gibi yılbaşı için yurt dışına gitti. Eşi Fırat Parlak'la Avusturya'ya giden Kara, dondurucu soğuğa rağmen neşesini kaybetmedi.
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