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Soğuk vız geldi

Soğuk vız geldi
Oyuncu Burcu Kara da pek çok ünlü gibi yılbaşı için yurt dışına gitti. Eşi Fırat Parlak'la Avusturya'ya giden Kara, dondurucu soğuğa rağmen neşesini kaybetmedi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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