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Saçlarını kazıttı

Saçlarını kazıttı
Başarılı popçu Sıla'dan yeni yıla yeni imaj… Saçlarını kısacık kestiren şarkıcı yanlarını da kazıttı. Oyuncu Ahmet Kural'la aşkı doludizgin devam eden Sıla'nın yeni imajı hayranlarından tam not aldı. Popçunun sevenleri bu görüntüsü için "İşte Sıla kafası" diye yorum yaptı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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