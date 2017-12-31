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  2. 6 çocukla ilk yılbaşı

Nazar değmesin

Nazar değmesin
Türkiye sevdalısı Ana Beatriz Barros, 'nazar boncuğu' tutkusunu kendisi gibi Brezilyalı olan Alessandra Ambrosio'ya da bulaştırdı. Nazar boncuklu bileziğini hiç çıkarmayan Barros'tan sonra şimdi de diğer Victoria's Secret meleği Ambrosio, yılbaşı hediyesi olarak kendisine üzerinde 'nazar boncuğu' olan çanta aldı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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