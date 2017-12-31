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Kendall hamile mi?

Kendall hamile mi?
2017 yılındaki 22 milyon dolarlık kazancıyla 'dünyanın en çok kazanan modeli' olan Kendall Jenner'ın bu paylaşımı şaşırttı. Kusursuz fiziğiyle bilinen 22 yaşındaki modelin şiş karnı, "Kendall, NBA yıldızı Blake Griffin'den hamile mi?" dedirtti.
Etiketler:
  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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