Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, hayatının sokunu yaşadı. Rihanna önceki gece kuzeni Tavon KaiseenAlleyne ile St. Michaels bölgesinde Noel yemeği yedi. İkili daha sonra ayrılıp evlerine doğru yola çıktı. Caddede yürürken Alleyne'nin yanına yaklaşan bir kişi silahını ateşledi. Kurşunlara hedef olan genç, hayatını kaybetti. Olayı öğrendiğinde sinir krizi geçiren şarkıcı, sosyal medya hesabından "İnanamıyorum. Daha geçen gece birlikteydik. Bu olayın olacağını hiç düşünmedim. Seni her zaman seveceğim" diyerek isyan etti.
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