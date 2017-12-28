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Gözler onlarda

Gözler onlarda
Son dönemin iki popüler ismi Dilan Çiçek Deniz ve Bestemsu Özdemir, önceki gün İstinyePark'taydı. Birlikte alışveriş turuna çıkan güzel oyuncular, çevredekilerin meraklı bakışları arasında mağazaları dolaştı. İkili, güzellikleriyle 7'den 70'e herkesi de büyüledi...
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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