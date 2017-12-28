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Lezzetli destek

Lezzetli destek
Yöresel lezzetlerin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen 'Tropicana ile Yerel Lezzetler' etkinliğine Ceyda Düvenci de destek verdi. Başarılı oyuncu, "Türkiye tam bir meyve cenneti… Lezzetlerimize sahip çıkalım" dedi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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