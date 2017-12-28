'Sa'natsal poz

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Cemiyet hayatının en popüler isimlerinden Sabancı Ailesi, yılbaşı için verdikleri aile fotoğrafıyla olay yarattı. Baba Ömer Sabancı, anne Arzu Hanım ve çocukları Hacı, Hakan ile Kerim'in Beylerbeyi'ndeki yalıda verdiği poz, sosyal medyaya damga vurdu.
Arkalarına ressam Halil Paşa'nın 2 eserini alıp objektiflere gülümseyen Sabancı Ailesi, böylece sanat aşklarını yine konuşturdu. Bu arada fotoğrafa genç kızlardan da "Beni de ailenize katın" şeklinde mesajlar yağdı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Gazete
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