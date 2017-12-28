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artık ’de

Çilek artık Karaköy’de
Başarılı popçu Berksan ile ortağı İbrahim Çakmak'ın sahibi olduğu eğlence mekanı 'Çilek', önceki gün Karaköy'de kapılarını açtı. Eğlenceseverler, 3 yıldır Beyoğlu'nda hizmet veren mekanın yeni adresine akın etti. Mekanları hakkında bilgi veren ikili, birkaç gün içinde Uludağ'da yeni yerlerini açacaklarını söyledi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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