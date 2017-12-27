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Uzatmalı aşk

Uzatmalı aşk
Yağmur Tanrısevsin ile sevgilisi Oğuzhan Koç, önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda eğlencedeydi. El ele görüntülenen ikili, evlilik sorularını geçiştirdi. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ikili, evlilik soruları üzerine topu yakın dostları Bensu Soral ile Hakan Baş çiftine attı. Ünlü çift 2018 yılı içinse "Sağlık, mutluluk ve barış istiyoruz" diye konuştu.


Doğan SAVAŞ
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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