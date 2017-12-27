Kocaman sürpriz

Yılbaşındaİzmir'de sahnealacak olan Berkay,eşi Özlem AdaŞahin'i Paris'ekaçırdı. Ünlüpopçu ile eşi dünhavalimanındagörüntülendi.Bir gece öncekipaylaşımında"Yüzümü güldürenyatma, seni Paris'ekaçıracağım" diyenpopçu, şöyle konuştu: "Yeniyılı sahnedekarşılayacağımiçin eşime yılbaşısürprizi yapmakistedim. KızımızArya'yı anneanneyebıraktık. Paris'tebaş başa vakitgeçirip 2017'yigüzel bir şekildeuğurlayacağız."
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