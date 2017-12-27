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Kocaman sürpriz

Kocaman sürpriz
Yılbaşında İzmir'de sahne alacak olan Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'i Paris'e kaçırdı. Ünlü popçu ile eşi dün havalimanında görüntülendi. Bir gece önceki paylaşımında "Yüzümü güldüren yatma, seni Paris'e kaçıracağım" diyen popçu, şöyle konuştu:
"Yeni yılı sahnede karşılayacağım için eşime yılbaşı sürprizi yapmak istedim. Kızımız Arya'yı anneanneye bıraktık. Paris'te baş başa vakit geçirip 2017'yi güzel bir şekilde uğurlayacağız."


Halil ÇİLİNGİR
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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