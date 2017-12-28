Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice'ye attığı taciz mesajlarını kaldırtıyor





Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice'ye attığı taciz içerikli mesajlar olay olmuştu. Mesajlarda Erdoğan, Hatice'ye sürekli yemek teklifinde bulunuyor, güzel şarkıcı ise rahatsızlığını dile getiriyordu. Mustafa Erdoğan, o mesajların internetten kaldırılması için mahkemeye başvurdu ve "Mesajlarım abartıldı, kişiliğim zedelendi" açıklamasını yaptı