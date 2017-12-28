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Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice'ye attığı taciz mesajlarını kaldırtıyor



Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice'ye attığı taciz içerikli mesajlar olay olmuştu. Mesajlarda Erdoğan, Hatice'ye sürekli yemek teklifinde bulunuyor, güzel şarkıcı ise rahatsızlığını dile getiriyordu. Mustafa Erdoğan, o mesajların internetten kaldırılması için mahkemeye başvurdu ve "Mesajlarım abartıldı, kişiliğim zedelendi" açıklamasını yaptı
  • 28 Aralık 2017, Perşembe 16:05
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