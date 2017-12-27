Kaynanayı 'mesut' etti

Sadece Türk değil başta İngiltere ve Almanya basınının da yakından takip ettiği aşklarını yakında nikah masasına taşımaya hazırlanan Amine Gülşe ile Mesut Özil, şimdiden aile oldu... Arsenalli yıldızla ilişkisi 'görücü usulü' başlayan güzel oyuncu, Özil Ailesi'nin kalbini iyice fethetti. Sık sık yıldız futbolcunun kardeşleriyle bir araya gelen Amine Gülşe, müstakbel kayınvalidesiGülizar Hanım'a da çok anlamlı bir jest yaptı. Güzel oyuncu, önceki gün 53. yaşgününü kutlayan Gülizar Özil için haftalar öncesinden hazırlıklara başladı.
BAĞZIBAĞLI YARDIM ETTİ...
Amine Gülşe, hediye konusunda yakın dostu olan modacı Raşit Bağzıbağlı'dan da destek aldı. Bağzıbağlı sayesinde tam 50 yıllık vetamamı el işçiliği bir seccade bulan Amine Gülşe, bu çok anlamlı hediyeyi kayınvalidesine ulaştırdı. Yüzde yüz koyun yünü ve eldokuması seccade için yaklaşık 40 binTL ödeyen Gülşe, bu çok anlamlı jestiyle de Gülizar Hanım'ı çok duygulandırdı. Bu arada Amine Gülşe, nişanlısı Mesut Özil'e de yaş günü hediyesi olarak 30 bin TL'lik el yapımıkehribar bir tesbih almıştı.
50 yıllık seccade
Kayınvalidesi tarafından 'ideal gelin' olan Amine Gülşe, Gülizar Özil'le çok iyi anlaşıyor. İstanbul ve Almanya'da sık sık kayınvalidesiyle bir araya gelen Gülşe, yaş günü hediyesiyle anne Özil'in kalbini bir kez daha fethetti.
Mesut ile Gülşe'nin ilişkisi, anne Gülizar Özil'in güzel oyuncuyu görüp çok beğenmesi ile yani görücü usulü olarak başlamıştı.
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