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Kaynanayı 'mesut' etti

, nişanlısı ’in annesi Gülizar Hanım’ın kalbini yine fethetti. Güzel oyuncu, önceki gün 53 yaşına basan kayınvalidesine el yapımı antika bir seccade satın aldı

Kaynanayı mesut etti
Sadece Türk değil başta İngiltere ve Almanya basınının da yakından takip ettiği aşklarını yakında nikah masasına taşımaya hazırlanan Amine Gülşe ile Mesut Özil, şimdiden aile oldu... Arsenalli yıldızla ilişkisi 'görücü usulü' başlayan güzel oyuncu, Özil Ailesi'nin kalbini iyice fethetti. Sık sık yıldız futbolcunun kardeşleriyle bir araya gelen , müstakbel kayınvalidesi Gülizar Hanım'a da çok anlamlı bir jest yaptı. Güzel oyuncu, önceki gün 53. yaş gününü kutlayan Gülizar Özil için haftalar öncesinden hazırlıklara başladı.

BAĞZIBAĞLI YARDIM ETTİ...
Amine Gülşe, hediye konusunda yakın dostu olan modacı Raşit Bağzıbağlı'dan da destek aldı. Bağzıbağlı sayesinde tam 50 yıllık ve tamamı el işçiliği bir seccade bulan Amine Gülşe, bu çok anlamlı hediyeyi kayınvalidesine ulaştırdı. Yüzde yüz koyun yünü ve el dokuması seccade için yaklaşık 40 bin TL ödeyen Gülşe, bu çok anlamlı jestiyle de Gülizar Hanım'ı çok duygulandırdı. Bu arada Amine Gülşe, nişanlısı 'e de yaş günü hediyesi olarak 30 bin TL'lik el yapımı kehribar bir tesbih almıştı.


50 yıllık seccade
Kayınvalidesi tarafından 'ideal gelin' olan Amine Gülşe, Gülizar Özil'le çok iyi anlaşıyor. İstanbul ve Almanya'da sık sık kayınvalidesiyle bir araya gelen Gülşe, yaş günü hediyesiyle anne Özil'in kalbini bir kez daha fethetti.


Mesut ile Gülşe'nin ilişkisi, anne Gülizar Özil'in güzel oyuncuyu görüp çok beğenmesi ile yani görücü usulü olarak başlamıştı.


Doğan SAVAŞ
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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