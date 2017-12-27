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Aslıhan isyanda

Aslıhan isyanda
Uzatmalı sevgilisi Arda Turan'la yeniden barışan Aslıhan Doğan, aşkına kavuştu ama hayaline değil! Geçtiğimiz yılki ayrılık sonrası Barcelonalı yıldızın İspanya'daki ev hayatını eleştiren sosyetik güzel, Arda'yla evde baş başa kalamamaktan ve yanlarında sürekli yıldız futbolcunun erkek arkadaşları olmasından şikayet etmişti. Ancak huylu, huyundan vazgeçmedi...

TAM 'BAŞ BAŞAYIZ' DERKEN!
Transfer haberleriyle gündemde olan , önceki gün 'la Zorlu Center'daydı. Sinema keyfi yapan çiftin yanında ise Oğulcan Engin vardı. Sinema çıkışı sevgilisiyle Bebek'e giden Doğan, tam baş başa kalacaklarını düşünürken bu kez de yanlarına Arda'nın kardeşi Okan Turan gitti. Mekan çıkışı görüntülenen sosyetik güzelin yüz ifadesi ise "Aslıhan, aşkıyla bir türlü yalnız kalamadığı için isyanlarda" dedirtti!



Turan, aşkı ve Oğulcan Engin'le gülümseyip gazetecilere "Güzel bir aile pozu çekin" diyerek evlilik sinyali verdi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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