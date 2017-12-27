Aslıhan isyanda

Uzatmalı sevgilisi ArdaTuran'la yeniden barışan AslıhanDoğan, aşkına kavuştu amahayaline değil! Geçtiğimiz yılki ayrılıksonrası Barcelonalı yıldızın İspanya'dakiev hayatını eleştiren sosyetik güzel,Arda'yla evde baş başa kalamamaktan veyanlarında sürekli yıldız futbolcununerkek arkadaşları olmasındanşikayet etmişti. Ancak huylu, huyundanvazgeçmedi...
TAM 'BAŞ BAŞAYIZ' DERKEN!
Transfer haberleriyle gündemde olanArda Turan, önceki gün Aslıhan Doğan'laZorlu Center'daydı. Sinema keyfiyapan çiftin yanında ise Oğulcan Enginvardı. Sinema çıkışı sevgilisiyle Bebek'egiden Doğan, tam baş başa kalacaklarınıdüşünürken bu kez de yanlarına Arda'nınkardeşi Okan Turan gitti. Mekan çıkışıgörüntülenen sosyetik güzelin yüz ifadesiise "Aslıhan, aşkıyla bir türlü yalnızkalamadığı için isyanlarda" dedirtti!
Turan, aşkı ve Oğulcan Engin'le gülümseyip gazetecilere "Güzel bir aile pozu çekin" diyerek evlilik sinyali verdi.
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