Tamamen duygusal

Ünlü popçu MuratDalkılıç'la yeni bir aşkayelken açan Hande Erçel'ineski sevgilisi MehmetDinçerler'le ayrılığınınardındaki sır perdesi aralandı.2 ay birlikte olduğuDinçerler'le tek kare dahigörüntü vermeyen oyuncu,iddiaya göre genç işadamınınelini cebine atmamasındanşikayetçi olunca aşka sonverdi. Ayrılık sonrası "Artıkişimle gündemde kalmakistiyorum" açıklamasınıyapan Erçel'in yakın dostlarına"Mehmet, iyi bir insandıama çok cimriydi. Hiç paraharcamıyordu" diye dertyandığı öğrenildi.
'İŞKOLİKMEHMET'
Erçel'in, babasına ait kahvezincirinin başına geçerekkısa sürede başarılı olan 25yaşındaki Dinçerler'inişkolikliğinden şikayetçiolduğu da öne sürüldü.Aşkıyla baş başa kalmayıarzu eden güzel oyuncu,iddiaya göre işadamınınsürekli kendisine ait kafeyegitmek istemesinden debıkınca aşkı noktaladı.
Genç yaşına rağmen iş hayatında başarıyı yakalayan Dinçerler'in yüzü aşkta gülmedi.
Dalkılıç ise Hande Erçel, Çubuklu Vadi Konakları'ndaki evine taşınınca aşkı için kesenin ağzını açıp villanın dekorasyonunu yenilemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.