 ;
Yol Durumu
  1. Gaga sepete girdi
  2. Yeni dizi için sakal bıraktı

İzdiham Selfie'si

İzdiham Selfiesi
Başrollerinde Özge Özpirinçci ile Buğra Gülsoy'un yer aldığı 'Acı Tatlı Ekşi' filmi önceki gün Antalyalı sinemaseverlerle buluştu. Özdilek Park Antalya'daki galada ikiliye yönetmen Andaç Haznedaroğlu da eşlik etti. Alışveriş merkezinde filmlerini hayranlarıyla birlikte izleyen oyuncular, sevenleriyle de bol bol fotoğraf çektiridi.
Etiketler: , , ,
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar