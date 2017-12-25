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Merve keyifte

Merve keyifte
Popçu Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül'de bitiren Merve Boluğur, önceki akşam yakın dostu Ceylan Çapa ile eğlencedeydi. Arnavutköy'deki Hudson adlı mekandan çıkan ikili, neşeli halleriyle dikkat çekti.
Kırmızı ruju, diz üstü çizmeleri ve bordo pançosu ile kendine has şıklığını gözler önüne seren ünlü oyuncu, "İşte özlenen Merve bu!" dedirtti. Aracına binen oyuncuya çevredeki çiçekçiler de gül yapraklarıyla şov yaptı.


Boşandıktan sonra gece gezmelerini arttıran oyuncu, şimdilik ekranlardan uzak duruyor.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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