Merve keyifte

Popçu Murat Dalkılıç'la2 yıllık evliliğini Eylül'debitiren Merve Boluğur,önceki akşam yakın dostuCeylan Çapa ile eğlencedeydi.Arnavutköy'deki Hudsonadlı mekandan çıkan ikili,neşeli halleriyle dikkat çekti. Kırmızı ruju, diz üstüçizmeleri ve bordo pançosuile kendine has şıklığını gözlerönüne seren ünlü oyuncu,"İşte özlenen Merve bu!"dedirtti. Aracına binenoyuncuya çevredeki çiçekçilerde gül yapraklarıyla şov yaptı.
Boşandıktan sonra gece gezmelerini arttıran oyuncu, şimdilik ekranlardan uzak duruyor.
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