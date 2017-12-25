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Detoks suları hazır

Detoks suları hazır
Ortadoğulu bir yatırımcı sayesinde işleri büyüten Ebru Şallı, Arap hayranlarıyla buluşturmak için sabırsızlandığı detoks sularını görücüye çıkardı. Şallı; yeşil çay, salatalık, greyfurt, elma ve mango gibi pek çok çeşidi bulunan detoks sularını önceki gün instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Arap hayranları da ünlü sunucuya "Ne zaman piyasaya çıkacak" mesajları yağdırdı.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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