Detoks suları hazır

Ortadoğulu bir yatırımcı sayesinde işleri büyüten Ebru Şallı, Arap hayranlarıyla buluşturmak için sabırsızlandığı detoks sularını görücüye çıkardı. Şallı; yeşil çay, salatalık, greyfurt, elma ve mango gibi pek çok çeşidi bulunan detoks sularınıönceki gün instagram'ınhikaye bölümündepaylaştı. Arap hayranları da ünlü sunucuya "Ne zaman piyasaya çıkacak" mesajları yağdırdı.
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