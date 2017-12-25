Ceylan dünya starı olacak

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Murat Ceylan, müzik dünyasında emin adımlarla ilerliyor. 'Yeni Nesil' adlı albümüyle beğeni toplayan Ceylan, "Müzikteki hedefim dünya starlığı" dedi. Ceylan, son olarak Flash Management ile menajerlik anlaşması imzalayarak dünyaya açılmayı planlıyor.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Gazete
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