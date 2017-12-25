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Ceylan dünya starı olacak

Ceylan dünya starı olacak
Murat Ceylan, müzik dünyasında emin adımlarla ilerliyor. 'Yeni Nesil' adlı albümüyle beğeni toplayan Ceylan, "Müzikteki hedefim dünya starlığı" dedi. Ceylan, son olarak Flash Management ile menajerlik anlaşması imzalayarak dünyaya açılmayı planlıyor.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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