Baklavacı İvana

Yeni filmi 'AntepFıstığı' için yaklaşık1 aydır Gaziantep'teolan İvana Sert, yöremutfağına meraksardı. Daha önce çiğköfte yoğurup dolmave Antep yuvalamasıyapan ikoncan, şimdi degözünü baklavaya dikti. Önceki gün birbaklavacının mutfağınagiren Sert, ustadanbaklava yapmanıninceliklerini öğrendi.Ardından baklavahamuru açan ikoncan,başarılı olamayınca"İşi ehline bırakmaklazım" dedi.
İvana Sert, baklava hamuru açmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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