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Baklavacı İvana

Baklavacı İvana
Yeni filmi 'Antep Fıstığı' için yaklaşık 1 aydır Gaziantep'te olan İvana Sert, yöre mutfağına merak sardı. Daha önce çiğ köfte yoğurup dolma ve Antep yuvalaması yapan ikoncan, şimdi de gözünü baklavaya dikti.
Önceki gün bir baklavacının mutfağına giren Sert, ustadan baklava yapmanın inceliklerini öğrendi. Ardından baklava hamuru açan ikoncan, başarılı olamayınca "İşi ehline bırakmak lazım" dedi.



, baklava hamuru açmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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