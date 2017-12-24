Haksız Eylem!

Eylem Toraman, futbolcu eşi İbrahim Toraman’dan, tek celsede boşandı. Arkadaşı Ayşe Tufan’a da kendisine attığı tokat yüzünden dava açtı. Eylem’i haklı bulan mahkeme, Tufan’ı para cezasına çarptırdı...
Beşiktaşlı futbolcu İbrahimToraman ve avukat EylemToraman, 2014 yılındahayatlarını birleştirdi. Aynı yıl oğulları AliErim'i kucaklarına alan çiftin mutluluklarıfazla uzun sürmedi. Eşinden şiddetgördüğünü söyleyen Eylem Toraman,boşanma davası açıp 5 milyon liratazminat talep etti. Geçtiğimiz hafta çiftinanlaşmalı olarak boşanmasına kararverildi. Ancak boşanma davasısürecinde Eylem Toraman vearkadaşı Ayşe Tufan arasındaipler gerildi. Toraman, arkadaşıTufan'dan boşanma davasındatanık olmasını istedi. Teklifikabul eden Tufan, daha sonraİbrahim Toraman ile yemek yerkengörüntülenince iki arkadaş birbirinegirdi. İkili, 5 Mayıs'ta İstanbul Etiler'dekibir klinikte karşı karşıya geldi. Tufan,Toraman'a tokat atınca konuyargıya intikal etti.
BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Geçtiğimiz Mayıs ayında görülendavada, Tufan suçlamaları kabul etmedi.Eylem Toraman ise arkadaşındanşikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme,klinikteki kamera kayıtlarına yansıyantokadın, bilirkişi tarafından incelenmesiniisteyip, davayı erteledi. Geçtiğimizgünlerde mahkeme tokat davasındakararını verdi. Bilirkişinin incelemesisonucu "Tokat attığı anlaşılmıştır"denildi. Ayşe Tufan'ın kasten yaralamave hakaret suçundan 3 bin 740 lira paracezasına çarptırılmasına karar verildi.
Etiler'de bir güzellik merkezinde karşılaşan ikili, tartıştı. Ayşe Tufan, Eylem Toraman'a böyle tokat attı.
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