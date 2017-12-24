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Haksız Eylem!

, futbolcu eşi İbrahim Toraman’dan, tek celsede boşandı. Arkadaşı Ayşe Tufan’a da kendisine attığı tokat yüzünden dava açtı. Eylem’i haklı bulan mahkeme, Tufan’ı para cezasına çarptırdı...

Haksız Eylem!
Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Toraman ve avukat Eylem Toraman, 2014 yılında hayatlarını birleştirdi. Aynı yıl oğulları Ali Erim'i kucaklarına alan çiftin mutlulukları fazla uzun sürmedi. Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen , boşanma davası açıp 5 milyon lira tazminat talep etti. Geçtiğimiz hafta çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verildi. Ancak boşanma davası sürecinde Eylem Toraman ve arkadaşı Ayşe Tufan arasında ipler gerildi. Toraman, arkadaşı Tufan'dan boşanma davasında tanık olmasını istedi. Teklifi kabul eden Tufan, daha sonra İbrahim Toraman ile yemek yerken görüntülenince iki arkadaş birbirine girdi. İkili, 5 Mayıs'ta İstanbul Etiler'deki bir klinikte karşı karşıya geldi. Tufan, Toraman'a tokat atınca konu yargıya intikal etti.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Geçtiğimiz Mayıs ayında görülen davada, Tufan suçlamaları kabul etmedi. Eylem Toraman ise arkadaşından şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, klinikteki kamera kayıtlarına yansıyan tokadın, bilirkişi tarafından incelenmesini isteyip, davayı erteledi. Geçtiğimiz günlerde mahkeme tokat davasında kararını verdi. Bilirkişinin incelemesi sonucu "Tokat attığı anlaşılmıştır" denildi. Ayşe Tufan'ın kasten yaralama ve hakaret suçundan 3 bin 740 lira para cezasına çarptırılmasına karar verildi.


Etiler'de bir güzellik merkezinde karşılaşan ikili, tartıştı. Ayşe Tufan, Eylem Toraman'a böyle tokat attı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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