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Bebek yüzünü güldürdü

ve ‘2018’de çocuk var mı?’ sorusuna farklı tepki verdi. Özçivit, konuyu değiştirdi Evcen’in ise yüzü güldü

Bebek yüzünü güldürdü
Gözde çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki akşam Zorlu PSM'deydi. Bir tiyatro oyunundan çıkan ikili, ayaküstü soruları yanıtladı. "2018 yılından bebek beklentiniz var mı?" diye sorulan 6 aylık evli çiftten Özçivit, "Hava soğuk arkadaşlar, teşekkür ederiz" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.
Evcen ise çocuk sorularına gülmekten kendini alamadı. Basın mensupları 31 yaşındaki oyuncuya "Böyle bir düşünceniz mi var?" diyerek soruyu yineledi. Gözlerinin içi parıldayan güzel oyuncu da gülmeye devam edip yeni yıl da anne olmak istediğini gözler önüne serer gibiydi…


Doğan SAVAŞ
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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