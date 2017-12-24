Bebek yüzünü güldürdü

Gözde çift Fahriye Evcenile Burak Özçivit, önceki akşamZorlu PSM'deydi. Bir tiyatrooyunundan çıkan ikili, ayaküstüsoruları yanıtladı. "2018yılından bebek beklentiniz varmı?" diye sorulan 6 aylık evliçiftten Özçivit, "Havasoğuk arkadaşlar, teşekkürederiz" diyerek konuyukapatmaya çalıştı. Evcen ise çocuk sorularınagülmekten kendini alamadı.Basın mensupları 31 yaşındakioyuncuya "Böyle birdüşünceniz mi var?" diyereksoruyu yineledi. Gözlerinin içiparıldayan güzel oyuncu dagülmeye devam edip yeniyıl da anne olmak istediğinigözler önüne serer gibiydi…
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