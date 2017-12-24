Babam numaranı istiyor dedim

Aradığı aşkı oyuncu Buse Varol'da bulan Alişan'ın mutluluktan ayakları yere basmıyor. Önceki akşam yeni aşkıyla RumeliBalıkçısı'nda yemek yiyen şarkıcı, ilişkinin nasıl başladığını anlattı. Yaklaşık 10 gündür aşk yaşayan ikiliden Alişan, rol arkadaşı Varol'unbabasının da gözünegirdiğini söyleyerek ekledi: "Buse'yi cast görüşmesinde gördüm, çok beğendim. Sonra Buse bizim kafeye gitmiş. Babam 'Oğlumsizin dizide çok güzelbir kız var' dedi. Ben de sosyal medyadan Buse'ye 'Babam telefonnumaranı istiyor' diye mesaj attım. Böylece ilişkimiz başladı."
'ONLAR GERİZEKALI'
lişkisinin 'reklam aşkı' olduğu iddialarına ateş püsküren Alişan, "O haberleri yapanlar gerizekalı" diyerek ağır konuştu. İkili, sosyal medyadaki romantik paylaşımlarıyla da birbirlerine ilan-ı aşk etti.
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