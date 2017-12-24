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Babam numaranı istiyor dedim

Babam numaranı istiyor dedim
Aradığı aşkı oyuncu Buse Varol'da bulan Alişan'ın mutluluktan ayakları yere basmıyor. Önceki akşam yeni aşkıyla Rumeli Balıkçısı'nda yemek yiyen şarkıcı, ilişkinin nasıl başladığını anlattı. Yaklaşık 10 gündür aşk yaşayan ikiliden , rol arkadaşı Varol'un babasının da gözüne girdiğini söyleyerek ekledi:
"Buse'yi cast görüşmesinde gördüm, çok beğendim. Sonra Buse bizim kafeye gitmiş. Babam 'Oğlum sizin dizide çok güzel bir kız var' dedi. Ben de sosyal medyadan Buse'ye 'Babam telefon numaranı istiyor' diye mesaj attım. Böylece ilişkimiz başladı."



'ONLAR GERİZEKALI'
lişkisinin 'reklam aşkı' olduğu iddialarına ateş püsküren Alişan, "O haberleri yapanlar gerizekalı" diyerek ağır konuştu. İkili, sosyal medyadaki romantik paylaşımlarıyla da birbirlerine ilan-ı aşk etti.



Doğan SAVAŞ
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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