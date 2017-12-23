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Haydi kızlar bana gidiyoruz

Teoman, önceki gece Etiler’deki bir mekandan iki kadınla çıkarken görüntülendi.

Haydi kızlar bana gidiyoruz

Kadınlara "Haydi kızlar bana gidiyoruz. Arkadaki araçla gelin" diyen rock'çı, daha sonra arkadaşının kullandığı araca bindi.
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 09:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

tam bir alkolik

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evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 17:32
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