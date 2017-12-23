Kadınlara "Haydi kızlar bana gidiyoruz. Arkadaki araçla gelin" diyen rock'çı, daha sonra arkadaşının kullandığı araca bindi.
Haydi kızlar bana gidiyoruz
Teoman, önceki gece Etiler’deki bir mekandan iki kadınla çıkarken görüntülendi.
Kadınlara "Haydi kızlar bana gidiyoruz. Arkadaki araçla gelin" diyen rock'çı, daha sonra arkadaşının kullandığı araca bindi.
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tam bir alkolik
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