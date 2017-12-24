Yılbaşı sahnesi için istenen astronomik ücretlerle dudak uçuklatan ünlü isimlerin aksine, uzun yıllardır teklifleri geri çeviren Emrah, geleneğini yine bozmadı.
Emrah'tan milyonluk teklife ret!
Etiketler: Emrah
Yılbaşı sahnesi için istenen astronomik ücretlerle dudak uçuklatan ünlü isimlerin aksine, uzun yıllardır teklifleri geri çeviren Emrah, geleneğini yine bozmadı.
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