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Nostalji yaptılar

Nostalji yaptılar
Geçtiğimiz yıl aşklarını nikah masasına taşıyan Burcu Kara ile Fırat Parlak, önceki gün nostalji yaptı. Güzel oyuncu, eşiyle Ses Tiyatrosu'nda çektirdiği bu romantik pozu paylaşıp altına da şu notu düştü:

"Yıllar sonra tanıştığımız yerde..." Sık sık eşinin bulunduğu setleri ziyaret eden 'nın eşiyle yaptığı bu paylaşıma hayranlarından "Aşkınız hep başladığı gibi coşkulu olsun" dilekleri yağdı...
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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