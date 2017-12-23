Nostalji yaptılar

Geçtiğimiz yıl aşklarını nikah masasına taşıyan BurcuKara ile Fırat Parlak, önceki gün nostalji yaptı. Güzel oyuncu, eşiyle SesTiyatrosu'nda çektirdiği bu romantik pozu paylaşıp altına da şu notu düştü:
"Yıllar sonratanıştığımız yerde..." Sık sık eşinin bulunduğu setleri ziyaret eden Burcu Kara'nın eşiyle yaptığı bu paylaşıma hayranlarından "Aşkınız hepbaşladığı gibi coşkulu olsun" dilekleri yağdı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.