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Yol Durumu
  1. Ne zenginliği!
  2. Yakın dövüş!

Aşırı kilo alan tanınmayacak halde!



Cezaevinden çıktıktan sonra hızlı bir şekilde kilo alan , konuyla ilgili yöneltilen soruya "Şarkılarımla var olan bir kadınım, manken değilim" cevabını verdi.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 11:42
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