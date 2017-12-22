Cezaevinden çıktıktan sonra hızlı bir şekilde kilo alan Deniz Seki, konuyla ilgili yöneltilen soruya "Şarkılarımla var olan bir kadınım, manken değilim" cevabını verdi.
Aşırı kilo alan Deniz Seki tanınmayacak halde!
Etiketler: Deniz Seki
Cezaevinden çıktıktan sonra hızlı bir şekilde kilo alan Deniz Seki, konuyla ilgili yöneltilen soruya "Şarkılarımla var olan bir kadınım, manken değilim" cevabını verdi.
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