5 milyon gözyaşı

KORE'ye 1950'de giden ve savaşta küçük bir kıza sahip çıkan Astsubay SüleymanDilbirliği'nin fedakarlığını anlatan "Ayla" filmi, Türkiye'yi ağlattı. Hayatı filme konu olan kahraman asker ve eşi, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini kapadı. 27 Ekim'de vizyona giren Ayla'yı izleyen kişi sayısı ise 5 milyonu aştı. Yapımcı Mustafa Uslu, teşekkür mesajı yayınladı: "Sevgili izleyicilerimizlebirlikte 5.000.000'luk bir sevgi çemberiolduk. Halkımıza içten teşekkürler."
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