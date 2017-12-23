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5 milyon gözyaşı

5 milyon gözyaşı
KORE'ye 1950'de giden ve savaşta küçük bir kıza sahip çıkan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin fedakarlığını anlatan "Ayla" filmi, Türkiye'yi ağlattı. Hayatı filme konu olan kahraman asker ve eşi, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini kapadı. 27 Ekim'de vizyona giren Ayla'yı izleyen kişi sayısı ise 5 milyonu aştı. Yapımcı Mustafa Uslu, teşekkür mesajı yayınladı: "Sevgili izleyicilerimizle birlikte 5.000.000'luk bir sevgi çemberi olduk. Halkımıza içten teşekkürler."
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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