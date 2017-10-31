 ;
Yol Durumu
  1. Filme geri sayım
  2. Bak şu konuşana

Popüler dostluk

Popüler dostluk
Son dönemin en popüler isimleri Engin Öztürk'le Barış Arduç, önceki akşam birlikte görüntülendi. Bir konseri izleyen yakışıklı oyuncuların etrafını çıkışta genç kızlar sardı. İkili, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar