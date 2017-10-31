Popüler dostluk

Son dönemin en popüler isimleri Engin Öztürk'le Barış Arduç, önceki akşam birlikte görüntülendi. Bir konseri izleyen yakışıklı oyuncuların etrafını çıkışta genç kızlar sardı. İkili, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi...