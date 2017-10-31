Ne ayaksın Süreyya

Süreyya Yalçın, gösterişi abarttı. Evinin merdivenlerini, kahve bardağını, gözlüğünü ve el tırnaklarını Swarovski taşlarla süsleyen ikoncan, kantarın topuzunu kaçırdı. Önceki gün pedikür yaptıran Yalçın, ayak tırnaklarınaSwarovski taşlar kondurup bunu da instagram'da paylaştı.
İkoncanın takipçileri de "Süreyya, ne ayaksın?" esprisi yaptı. Gösterişte çıtayı her geçen gün yükselten Yalçın'ın bundan sonra neyiSwarovski taşlarla süsleyeceği hakkında bahis açıldı. Kimi Yalçın'ın köpeklerini Swarovski taşlarla süsleyeceğini düşünürken kimi de "Süreyya'yabundan sonra pırlantabir taht yakışır" dedi!
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