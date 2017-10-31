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Ne ayaksın Süreyya

Pırlanta tutkusuyla tanınan , el tırnakları ve kahve bardağı derken şimdi de ayak tırnaklarını Swarovski taşlarla süsletti!

Ne ayaksın Süreyya
Süreyya Yalçın, gösterişi abarttı. Evinin merdivenlerini, kahve bardağını, gözlüğünü ve el tırnaklarını Swarovski taşlarla süsleyen ikoncan, kantarın topuzunu kaçırdı. Önceki gün pedikür yaptıran Yalçın, ayak tırnaklarına Swarovski taşlar kondurup bunu da instagram'da paylaştı.

İkoncanın takipçileri de "Süreyya, ne ayaksın?" esprisi yaptı. Gösterişte çıtayı her geçen gün yükselten Yalçın'ın bundan sonra neyi Swarovski taşlarla süsleyeceği hakkında bahis açıldı. Kimi Yalçın'ın köpeklerini Swarovski taşlarla süsleyeceğini düşünürken kimi de "Süreyya'ya bundan sonra pırlanta bir taht yakışır" dedi!


Swarovski taşlarla süslü ayaklarını sosyal medyada paylaşan ikoncan, yine olay yarattı.
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