'DENİZ'de boğuldum

Evlenecekleri konuşulan Deniz Seki ve Faruk Salman, ayrıldı. Seki için uzun zamandır fedakarlık yapan işadamı, ‘Okyanusları aşamadık. Beni boğdu. İlişkide en çok emeği ben verdim ama emeklerim boşa gitti’ diye isyan etti!
Aşkları yıllar öncesine dayanan DenizSeki ile Faruk Salman'ın peri masalımutlu sona ulaşamadı. Ünlü şarkıcınınözgürlüğüne kavuşmasını 2 buçuk yıl boyuncabekleyen ve Seki'yi her hafta düzenli olarakhapiste ziyaret eden Salman, önceki günilişkinin bittiğini açıkladı. 5 Haziran'da tahliyeolan şarkıcıyla geçtiğimiz yaz da kısa süreli birayrılık yaşayan Faruk Salman, dün DuymayanKalmasın'a yaptığı açıklamada "Okyanuslarıaşamadık. Beni boğdu. Aklımda da kalbimdede bitti. Bu ilişkide en çok sabreden veemek veren taraf bendim. Emeklerim hebaoldu. Şokları yaşadım. Aramızda bazı şeylergeçti ama anlatmam etik olmaz" dedi.
'HAKKIMI HELAL EDİYORUM'
Ayrılığın 1 buçuk ay önce gerçekleşmesine rağmen Deniz Seki'nin basına açıklama yapmasını beklediğini söyleyen işadamı, ekledi: "O bu açıklamayı yapmayınca konuşmayamecbur kaldım. Deniz'in maddi ve maneviölene kadar arkasındayım. Ayrılığımızdaasla ihanet söz konusu değil. Eski eşimedöndüğüm haberleri de yalan. Deniz'letartıştık veverdiğitepkiye çokkırıldım.Umre'ye gidiyormuş, kendisine tümhaklarımı helal ediyorum, Allah Deniz'inyolunu da bahtını da açık etsin."
Deniz Seki, dün Umre'ye giderkenhavalimanında görüntülendi.Şarkıcı, 4 gün sonradöneceğini söyledi.
DÜN UMRE'YE GİTTİ...
İkilinin ayrılığına sebep olmakla suçlanan Deniz Seki'nin menajeri Özgür Aras da "Ben Deniz'in işlerini ve marka yönetiminiidare etmekle mükellefim. Onların ikiliilişkileriyle ilgili bir bilgim yok" diyerek kendini savundu. Öte yandan dün Umre'ye giden Seki, havalimanında şu açıklamayı yaparak eski nişanlısına veda eder gibiydi: "Kendimiiyileştirmeye, yaralarımı sarmaya, ruhumuarındırmaya gidiyorum. Hepiniz için duaedeceğim. Hakkınızı helal edin." Bu arada Deniz Seki ile Faruk Salman'ın ayrılığının ardından sosyal medyada "Deniz, kendisi için bu kadar fedakarlık yapan başka birini bulamaz. Faruk Bey gibi sevdiği kadının arkasında duran bir erkek zor bulunur" yorumları yapıldı.
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