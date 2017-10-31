Ünlü sunucu Deniz Akkaya, geçmişini çabuk unuttu. Akkaya, eşi Gonca Akkuş'a şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş'un yasak aşkı Ebru Şallı için önceki gün "Şiddetin olduğu hiçbir yerde durmam. Bugün ona şiddet uygulayan yarın bana uygular" dedi.





EFE ÖNBİLGİN

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Bu sözler üzerine akıllara Akkaya'nın geçmişte aşk yaşadığı Efe Önbilgin, Murat Varol, Yunan Harris ve Murat Aslan'dan şiddet görmesine rağmen ilişkisine devam etmesi geldi. Deniz Akkaya'nın Şallı için yaptığı şiddet açıklaması da "Bak şu konuşana!" dedirtti.

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​MURAT VAROL



Halil ÇİLİNGİR